Poliţia italiană anunţă posibila descoperire a unei capodopere furate a pictorului Gustav Klimt

"Purple Rain", "Amadeus", "She's Gotta Have It" şi "Clerks" - care a primit cele mai multe voturi din partea publicului -, plus şapte filme regizate de femei, inclusiv "Boys Don't Cry", se numără printre cele 25 de lungmetraje care au fost selectate în acest an pentru a fi incluse în National Film Registry, prestigioasa arhivă de filme a Bibliotecii Congresului american, a anunţat miercuri site-ul revistei Variety.Selecţia de 25 de filme alese pentru a fi conservate pentru generaţiile viitoare include şi "Coal Miner's Daughter" (1980) şi "Gaslight" (1944), care la fel ca Hilary Swank din "Boys Don't Cry" au avut ca protagoniste artiste premiate cu Oscarul pentru cea mai bună actriţă (Sissy Spacek respectiv Ingrid Bergman), dar şi un film clasic "Sleeping Beauty" (1959).Patru lungmetraje documentare se regăsesc pe această listă - "I Am Somebody" (de Madeline Anderson, 1970), "The Last Waltz" (de Martin Scorsese, 1978), "Before Stonewall" (de Greta Schiller şi Robert Rosenberg) şi "The Fog of War" (de Errol Morris, 2003).Au mai fost incluse "Platoon" (de Oliver Stone, 1986), filmul mut "Body and Soul" (1925, cu Paul Robeson), "Becy Sharp" (1935, cu Miriam Hopkins), "Zoot Suit" (de Luis Valdez, 1981) şi o altă peliculă clasică, "Old Yeller" (1957).Filmele regizate de femei şi care au fost incluse în 2019 în National Film Registry sunt "Boys Don't Cry" (de Kimberly Peirce, 1999), "A New Leaf" (1971, de Elaine May - prima femeie care a scris, regizat şi jucat rolul principal într-un lungmetraj produs de un studio major american), "Real Women Have Curves" (de Patricia Cardoso şi cu America Ferrera, 2002), "Girlfriends" (1978, de Claudia Weill, cu Melanie Mayron) şi "My Name Is Oona" (1969, de Gunvor Nelson).În fiecare an, în luna decembrie, Library of Congress include în National Film Registry un număr de 25 de filme care au o înaltă semnificaţie culturală, socială şi estetică.Titlurile sunt alese dintre sugestiile formulate de publicul larg pe site-ul Bibliotecii Congresului american şi în consultare cu reprezentanţii National Film Preservation Board. Aceste filme trebuie să aibă o vechime de cel puţin 10 ani.Selecţia din 2019 conţine lungmetraje produse pe parcusul unui secol de cinematografie - din 1903 până în 2003.În acest an au fost făcute peste 6.000 de propuneri. În urma celor 25 de filme selectate în 2019, numărul de pelicule incluse în National Film Registry a ajuns la 775. AGERPRES/(AS - autor: Florin Bădescu, editor online: Ady Ivaşcu) Sursa foto: variety.com