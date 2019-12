Ce maladie cumplită a răpus-o pe fosta soție a lui Andrei Gheorghe! Ultima dorință a Petruței este cutremurătoare

15:10

În vârstă de 40 de ani, Ionel Pristavu a murit pe 8 decembrie într-un teribil accident rutier care a avut loc pe autostrada A3 în apropiere de Erlangen, Bavaria. Bărbatul lucra în Germania de aproximativ 7 ani, în domeniul construcțiilor. Se întorcea în România, alături de prietena lui, unde avea în plan să petreacă sărbătorile […] The post Ce dramă! Un român a decedat în urma unui grav accident rutier, petrecut în Germania! appeared first on Cancan.ro.