Mircea Badea: "Lucrurile sunt foarte clare. Și toate documentarele spun un lucru evident: nu a existat un anti-rus mai mare în România decât Ceaușescu"

HOROSCOP. Prima luna de iarna a acestui an aduce noi cadouri in plan amoros. Horoscop lunar dragoste decembrie 2019 iti dezvaluie care sunt oportunitatile, provocarile sau situatiile de care avem nevoie de la Univers. Luna decembrie se anunta intensa din punct de vedere astral. Afla in continuare cum se vor rasfrange acestea asupra vietii amoroase.