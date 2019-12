Guvernul îşi asumă răspunderea pe trei proiecte de lege; Parlamentul se întruneşte în şedinţe succesive de la ora 12,00

20:30

Pelicula ''Bombshell'', o dramă despre o serie de acuzaţii vizând hărţuirea sexuală la postul de televiziune Fox News, în regia lui Jay Roach, a obţinut cele mai multe nominalizări la premiile Sindicatului actorilor americani (Screen Actors Guild - SAG), inclusiv la categoria ''cea mai bună distribuţie'', informează Reuters. Foto: (c) CHRISTIAN MONTERROSA/EPAFilmul, distribuit de Lions Gate Entertainment, a obţinut patru nominalizări în total, Charlize Theron concurând în categoria ''cea mai bună actriţă în rol principal'', iar Nicole Kidman şi Margot Robbie pentru premiul SAG la categoria ''cea mai bună actriţă în rol secundar''. Foto: (c) ETIENNE LAURENT / EPALa categoria ''cea mai bună distribuţie într-un lungmetraj'', ''Bombshell'' va concura alături de ''Irishman'', un thriller istoric despre politică şi mafie în regia lui Martin Scorsese, ''Once Upon a Time in Hollywood'', o peliculă a cărei acţiune este plasată în anii 1960, realizată de Quentin Tarantino, satira anti-nazistă ''Jojo Rabbit'', de Taika Waititi, şi satira socială sud-coreeană ''Parasite'', în regia lui Bong Joon-ho.''Bombshell'', care va avea vineri premiera pe marile ecrane din Statele Unite, prezintă povestea unui grup de angajate ale postului de televiziune Fox News, ale căror dezvăluiri referitoare la cazuri de hărţuire sexuală în 2016 au dus la demisia fondatorului reţelei, Roger Ailes.Roger Ailes, care a decedat în anul următor, a negat acuzaţiile.Charlize Theron o interpretează pe fosta prezentatoare Fox News Megyn Kelly, iar Nicole Kidman joacă rolul prezentatoarei Gretchen Carlson. Margot Robbie interpretează o altă angajată a Fox News, un personaj complex, dar care nu a fost inspirat din realitate.La categoria ''cel mai bun actor într-un rol principal'' vor concura Christian Bale, pentru rolul din ''Ford v Ferrari'', Leonardo DiCaprio, pentru ''Once Upon a Time in Hollywood'', Adam Driver, cu ''Marriage Story'', Taron Egerton, pentru interpretarea din ''Rocketman'', şi Joaquin Phoenix, pentru rolul din ''Joker''.Actriţele Cynthia Erivo (''Harriet''), Scarlett Johansson (''Marriage Story''), Lupita Nyong'o (''Us''), Charlize Theron (''Bombshell'') şi Renee Zellweger (''Judy'') concurează în categoria ''cea mai bună actriţă într-un rol principal''.La ceea ce priveşte cele mai apreciate seriale de televiziune ale anului, ''The Marvelous Mrs. Maisel'', cu Rachel Brosnanhan în rolul principal, a primit cele mai multe nominalizări.În categoria ''cea mai bună distribuţie într-un serial dramtic'', au fost nominalizate următoarele producţii de televiziune: ''Big Little Lies'' (HBO), ''The Crown'' (Netflix), ''Game of Thrones'' (HBO), ''The Handmaid's Tale'' (Hulu), ''Stranger Things'' (Netflix).Serialele ''Barry'' (HBO), ''Fleabag'' (Amazon), ''The Kominsky Method'', ''The Marvelous Mrs. Maisel'' (Amazon) şi ''Schitt's Creek'' (CBC Television) au fost nominalizate în categoria ''cea mai bună distribuţie într-un serial de comedie''.Premiile SAG sunt considerate un indicator important al unui eventual succes la Oscaruri, întrucât actorii reprezintă grupul profesional cel mai numeros cu drept de vot în cadrul Academiei de Arte şi Ştiinţe Cinematografice. Câştigătorii premiilor SAG vor fi anunţaţi pe 19 ianuarie în cadrul unei ceremonii televizate desfăşurate în Los Angeles. AGERPRES/(AS-autor: Simona Tatu, editor: Florin Bădescu, editor online: Ady Ivaşcu)