1 din 5 români a avut o rudă diagnosticată cu cancer, la un moment dat. Doctoriță bolnavă: ”Cancerul la sân e atât de frecvent încât dacă ar fi fosforescent, am trăi ca printre licurici”

19:30

Am bătut doar Senegal, Kazahstan și Ungaria, am pierdut rușinos cu Spania, Suedia și Japonia. Rusia și Muntenegru au învins și ele echipa ”tricoloră”, care a terminat pe 12. E bine că s-a terminat pentru noi acest Mondial! Oricum ne-am făcut suficient de râs şi deveniseră insuportabile toate aceste jocuri în care am fost doar […]