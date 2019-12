Premiile Academiei pe anul 2017: 70 de distincţii - Adrian Majuru, Daniel Dăianu şi Radu Afrim printre premianţi

07:40

Adunarea Generală a ONU a aprobat la 12 decembrie 2012 o Rezoluţie prin care îndeamnă ţările să accelereze progresul spre acoperirea universală cu servicii de sănătate - în ideea că toată lumea, pretutindeni, ar trebui să aibă acces la servicii de îngrijire medicală de calitate şi accesibile - ca o prioritate esenţială pentru dezvoltarea internaţională.La 12 decembrie 2017, prin Rezoluţia 72/138, ONU a proclamat ziua de 12 decembrie ca Ziua internaţională pentru acoperirea universală cu servicii de sănătate, se arată pe site-ul Organizaţiei Naţiunilor Unite (ONU), http://www.un.org.În 2019, tema Zilei internaţionale pentru acoperirea universală cu servicii de sănătate este ''Respectă promisiunea''.În cadrul sesiunii Adunării Generale a ONU din septembrie 2019, de la New York, la 23 septembrie a avut loc o reuniune la nivel înalt privind acoperirea universală cu servicii de sănătate. Reuniunea, prima de acest fel, şi-a propus să ofere un nou impuls acţiunilor întreprinse pentru a permite accesul oricărei persoane la sisteme de sănătate ieftine, inclusive şi durabile. Reuniunea la nivel înalt privind acoperirea universală cu servicii de sănătate a urmărit să stimuleze angajamentele comunităţii internaţionale de asigurare a sănătăţii pentru toţi, recunoscând legăturile strânse cu acţiunile climatice şi faptul că sănătatea nu este doar un drept fundamental al omului, ci şi o condiţie sine qua non, un motor şi un rezultat al dezvoltării durabile.Astfel, ca urmare a reuniunii la nivel înalt a ONU privind acoperirea universală cu servicii de sănătate din 23 septembrie 2019 - în cadrul căreia liderii mondiali au susţinut cea mai ambiţioasă şi cuprinzătoare declaraţie politică privind sănătatea din istorie - tema anului 2019 este "Keep the promise'' (''Respectă promisiunea''), se arată pe site-ul https://www.un.org.Ziua internaţională pentru acoperirea universală cu servicii de sănătate are drept scop creşterea gradului de conştientizare privind necesitatea unor sisteme de sănătate puternice şi trainice şi a unei acoperiri universale cu servicii de sănătate, cu implicarea mai multor părţi interesate. Pentru a promova sănătatea fizică şi psihică şi bunăstarea şi pentru a creşte speranţa de viaţă pentru toţi, trebuie să se realizeze o acoperire universală cu servicii de sănătate şi accesul la o îngrijire medicală de calitate.Rezoluţia privind sănătatea globală şi politica externă (A/RES/67/81), din 12 decembrie 2012, a recomandat includerea acoperirii universale cu servicii de sănătate în discuţiile privind agenda de dezvoltare post-2015 în contextul provocărilor globale din domeniul sănătăţii. Statele membre au recunoscut importanţa acoperirii universale cu servicii în sistemele naţionale de sănătate, în special prin asistenţa medicală primară şi mecanismele de protecţie socială, pentru a asigura accesul la servicii de sănătate pentru toţi, şi în special pentru cele mai sărace segmente ale populaţiei.La 25 septembrie 2015, rezoluţia privind ''Transformarea lumii în care trăim: Agenda 2030 pentru dezvoltare durabilă'' (A/RES/70/1) a adoptat obiectivul de acoperire universală cu servicii de sănătate până în 2030, inclusiv asigurarea riscurilor financiare, accesul la servicii de sănătate esenţiale de calitate, accesul la medicamente esenţiale sigure, eficiente, de calitate şi la preţuri accesibile, precum şi la vaccinuri pentru toţi.ONU a adoptat la 12 decembrie 2017 o rezoluţie privind sănătatea şi politica externă la nivel mondial - abordarea sănătăţii celor mai vulnerabili pentru o societate incluzivă (A/RES/72/139). În rezoluţie s-a decis organizarea unei reuniuni la nivel înalt a ONU, în timpul Adunării Generale a ONU din 2019, privind acoperirea universală cu servicii de sănătate. Rezoluţia privind sănătatea şi politica externă la nivel mondial invită statele membre să promoveze şi să-şi consolideze dialogul cu celelalte părţi interesate, inclusiv societatea civilă, mediul academic şi sectorul privat, pentru a-şi maximiza angajamentul şi contribuţia la implementarea obiectivelor privind sănătatea printr-o abordare intersectorială şi multilaterală.Sistemul Naţiunilor Unite, partenerii de dezvoltare şi alte iniţiative relevante, precum Parteneriatul Internaţional pentru Sănătate pentru UHC2030, acordă sprijin statelor membre pentru dezvoltarea şi consolidarea durabilităţii acoperirii universale cu servicii de sănătate la nivel naţional, cu scopul de a promova accesul la servicii de sănătate pentru cei mai vulnerabili, se mai arată pe site-ul http://www.un.org. AGERPRES/(Documentare - Ruxandra Bratu; editor: Roxana Mihordescu, editor online: Daniela Juncu)