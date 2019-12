Călătorii multiple cu FREE NOW și 50% reducere

21:00

Îngrijitoarea toaletei publice din Cetatea Alba Carolina a fost premiată, miercuri, de Primăria Alba Iulia. Potrivit autorităților, femeia contribuie, prin implicarea ei, la schimbarea în bine a orașului. Premiul i-a fost acordat femeii de Voicu Paul, viceprimar cu atribuții de primar al orașului Alba Iulia. „Astăzi (miercuri-n.r.) a fost o astfel de zi în care […] The post Doamna Lenuța, îngrijitoarea toaletei publice din Cetatea Alba Carolina, a fost premiată appeared first on Cancan.ro.