Un bebeluș din Vâlcea a murit la câteva ore după consult. Primise tratament pentru roșu în gât, dar suferea de pneumonie acută

CALENDAR ORTODOX 12 DECEMBRIE. Sfantul Spiridon al Trimitundei a trait in secolul al IV-lea. S-a nascut in jurul anului 270, in Aski, Cipru, si a fost pastor de oi. Dupa moarte sotiei sale, alege sa duca o viata ascetica. Ajunge episcopul Trimitundei, o cetate din apropierea orasului Pafos. Participa la primul sinod ecumenic de la Niceea din anul 325. CALENDAR ORTODOX 12 DECEMBRIE. In fiecare an, pe 12 decembrie, papucii Sfatului Spiridon sunt schimbati. Se spune ca ei se tocesc ca urmare a drum...