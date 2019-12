HOROSCOP 12 decembrie. Semnificația spirituală a portalului 12.12

Pasionatii de numerologie stiu cat de importanta este ziua de 12 decembrie. 12 este un numar foarte puternic in numerologie. El reprezinta intregul, completul. Sunt 12 luni in an, sunt 12 semne zodiacale. Ajungem la finalul unui ciclu de 12 si o luam de la capat. Asadar, suntem in 12-a zi, din a 12-a luna a anului. Ceea ce face ca energia zilei sa devina si mai puternica.

