GSP LIVE // EXCLUSIV / VIDEO Novak Martinovic dezleagă misterul despărțirii cu scandal de Laurențiu Reghecampf: „Am făcut o greșeală”

02:10

CFR Cluj și Celtic se întâlnesc joi, de la 19:55, în ultimul meci din faza grupelor Europa League. Partida e liveTEXT pe GSP.ro și în direct pe TV Telekom Sport 1, TV Digi Sport 1 și Look Plus.CFR Cluj - Celtic e liveTEXT pe GSP.ro și în direct pe TV Telekom Sport 1, TV Digi Sport 1 și Look Plus. CFR Cluj se califică în „șaisprezecimi” dacă obține cel puțin un punct sau dacă Lazio pierde la Rennes. ...