Poliţia algeriană a dispersat sute de protestatari care cer boicotarea alegerilor prezidenţiale

13:40

Preşedintele Federaţiei Române de Tenis, Ion Ţiriac, a declarat, joi, în cadrul seminarului "Upgrade România: Sănătate prin sport. Sportul, mina de aur a economiei", că dacă se doreşte sport de performanţă trebuie să se procedeze radical, iar Ministerul Tineretului şi Sportului să cedeze federaţiile către Comitetul Olimpic şi Sportiv Român."Domnilor miniştri, care nu sunteţi pe aici, domnilor şi doamnelor foşti miniştri, care sunteţi pe aici... Vă mulţumesc că v-aţi adunat aici, dar nu foloseşte la nimic. Pentru că dacă nu facem front comun, fie că sunt liberali, socialişti sau chiar de dreapta-dreapta, nu ajungem niciunde. Noi ne ducem din groapă în groapă şi am ajuns într-o situaţie de a ne întâlni degeaba. Sportul în România, şi o spun cu toată răspunderea, a dispărut. La Jocurile Olimpice de la Sydney am făcut 26 de medalii cu buget de 300.000 de dolari. Dar eu nu am niciun merit. A fost meritul moştenirii din epoca ceauşistă. Atunci, drumurile la Sydney cu avionul au costat 628.000,5 dolari, iar eu am avut buget de 300.000 de dolari pe un an întreg. Dacă mai vrem sport de performanţă, trebuie să procedăm radical. Să dăm la COSR toate federaţiile... să mai angajeze 500 de oameni şi să facă în toată ţara ceea ce înseamnă sport de performanţă. Iar MTS să o ia de la grădiniţă cu învăţământul şi să se ducă pe filieră în sus. Iar de la COSR să nu cereţi nimic la următoarele două ediţii ale Jocurilor Olimpice pentru că nu are ce să ia. Poate doar o excepţie, o Halep, un Drăgulescu... dar nu are de unde să culeagă medalii, pentru că nu am semănat", a afirmat fostul preşedinte al COSR."Eu am fost peste tot şi am văzut că nu mai avem sportivi, dar nu mai avem tehnicieni, iar asta e cea mai mare problemă. M-am dus pe la Guvern ca pe vremea lui Maurer, de vreo 10 ori pe săptămână şi am ajuns la faimoasa concluzie că sunt bani pentru cele 1.000 de grădiniţe olimpice de care eu tot vorbesc. Dar din cauza birocraţiei ele nu există nici în ziua de azi. Cu 80 de copii la fiecare din cele 1.000 de grădiniţe am avea 80.000... deci dacă vrem să începem ceva, trebuie să începem să semănăm. Noi ar trebui să ne depunem mandatul, eu mi l-am depus pe cel de preşedinte al Federaţiei Române de Tenis, pentru că se fac acum 6 luni... Dacă nu facem asta, nu ajungem niciunde, nu ne bagă nimeni în seamă. Sigur, priorităţi şi deficit stabilite de la Bruxelles, dar România trebuie să aibă priorităţile ei", a adăugat Ţiriac.Preşedintele FRT a menţionat că sportul în România a dispărut şi că este nevoie de o mărire procentului din PIB primit de MTS anual. "Să facem o scindare cu sportul de masă, pentru că e mult mai important semănatul. Eu în locul lui Mihai Covaliu (n.r. - preşedintele COSR) mâine m-aş duce la Guvern să cer 1% din PIB... nu 0,049%... Şi dacă nu îmi dă, mi-aş depune mandatul, la fel ca domnul Cosac la tenis şi aşa mai departe. Dacă nu punem toţi piciorul în prag murim toţi de inaniţie. Sportul în România a dispărut. Dacă ai stup vin albinele grămadă... dar noi avem numai baruri şi restaurante. Deci dacă vrem să facem ceva, trebuie chemaţi conducătorii să aplice. Pentru că şi cu deficit de 3,5 sau 4%, tot nimic suntem. Şi avem tot o naţiune care se îmbolnăveşte din ce în ce mai mult. Se schimbă Guvernul la fiecare 3-6 luni, iar fiecare ministru al sportului vine cu o inimă aşa de mare... dar se duce şi se termină fără inimă. Iar noi, ăştia de la sport, tot aici rămânem", a explicat el.Ţiriac susţine că toţi oamenii din sport trebuie să facă front comun şi să solicite o schimbare premierului Ludovic Orban."Nu e vorba despre sportul de performanţă. Unul dintre noi să scrie o epistolă, aşa cum a făcut Gaţu acum un an şi jumătate şi a fost semnată de 50 de mari campioni ai lumii... Dar nu a ajuns la domnul preşedinte, a fost oprit la poartă. Gaţu mi-a zis să semnez şi eu. Iar eu i-am spus că semnez, dacă scrie acolo că recunoaştem toţi că România a făcut un genocid împotriva sportului cu toate guvernele de până acum. Trebuie să facem un front comun la domnul Orban să semene ceva în sănătatea poporului, că altfel ajungem mai rău decât azi. Că poate nu am dispărut complet, dar de dispărut am dispărut. Epoca lui Năstase, Lipă, Covaliu s-a încheiat... la tenis mai avem o floare, după aia vine Sahara. Din 1929 nu a fost un pustiu aşa de mare în tenisul românesc", a mai afirmat Ion Ţiriac.Preşedintele Federaţiei Române de Tenis, Ion Ţiriac, fostul tenisman Ilie Năstase, preşedintele Comitetului Olimpic şi Sportiv Român, Mihai Covaliu, preşedinta Federaţiei Române de Canotaj, Elisabeta Lipă, preşedinta Federaţiei Române de Gimnastică Ritmică, Irina Deleanu, şi preşedinta Bucharest Running Club, Valeria Răcilă van Groningen, au participat, joi, alături de oficiali şi consilieri ai autorităţilor locale şi centrale, la seminarul "Upgrade România: Sănătate prin sport. Sportul, mina de aur a economiei" organizat de DC Media Group.AGERPRES (A-autor: Marius Ţone, editor: Mihai Ţenea, editor online: Ada Vîlceanu)