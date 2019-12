ANTENA3.RO LIVE. Nutriționistul Dr. Laura Ene, despre pastilele de slăbit care îți distrug sănătatea

15:10

Pe data de 3 octombrie 2019, Pluto si-a reinceput miscarea directa in Capricorn dupa o perioada de retrograd de aproape cinci luni. Tranzitul lui Pluto acasa la el in Capricorn a inceput in 2008 si va dura pana in 2024. Pluto este planeta nasterii, mortii, regenerarii si este una din planetele indepartate ale sistemului solar. Din unele puncte de vedere, influenta sa nu este foarte mare la nivelul vietii de zi cu zi cum este cea a lui Mercur si Venus. Totusi, asa cum se intampla cu miscarile si aspectele planetelor indepartate, puterea lui Pluto este profunda in interiorul fiecaruia dintre noi. Pluto nu lucreaza la suprafata ci in intuneric, acolo de unde poate sa isi manifeste magia.