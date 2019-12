Alexia Eram și Mario Fresh, din nou împreună! Ce cadouri scumpe și-au făcut după artistul după ce a părăsit competiția Asia Express

08:50

Alexandra (25 de ani), fiica unui om de afaceri din Pitești, a fost implicată într-un accident de circulație miercuri seara, în zona spitalului Militar. Tânăra se afla la volanul unui SUV Porsche Cayenne, când a fost lovită de o altă mașină. Alexandra este fiica lui Cornel Penescu, om de afaceri care deține lanțul de magazine […] The post Fiica unui celebru milionar din România, implicată într-un accident teribil! appeared first on Cancan.ro.