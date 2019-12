O femeie din Brașov s-a înecat cu o bomboană. Cum au reacționat doi jandarmi când au văzut-o

09:30

În familia frumoasă a lui Adrian Minune petrecerile se țin lanț! Și asta pentru că după ce Adriana Simionescu și-a serbat ziua de naștere recent, când a împlinit 17 ani, astăzi este sărbătorită fata cea mare a manelistului. Karmen nu și-a putut stăpâni lacrimile la party-ul organizat în cinstea ei. Soțul său, Bogdan Clăpescu, a […]