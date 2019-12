Un tânăr de 17 ani, din Craiova, a tăiat cauciucurile de la 25 de mașini. Motivul incredibil pentru care ar fi făcut asta

10:00

Viața unui tânăr este în mâinile medicilor din Turda, care l-au preluat după ce acesta a căzut de la etajul doi al unui bloc. Potrivit unor informații, bărbatul de 19 ani ar fi fost împins de la geam. Polițiștii au deschis o anchetă. În această dimineață, puțin după ora 09:00, s-a dat alarma pe o […] The post Un tânăr din Turda, aruncat în gol de la etajul 2 al unui bloc. Medicii încearcă să-i salveze viața, dar șansele sunt mici appeared first on Cancan.ro.