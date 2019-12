Român de 21 de ani, protagonistul unui conflict violent cu oamenii legii din Italia. A încercat să fure o mașină a poliției parcată pe stradă

17:20

Iata horoscopul general al lunii DECEMBRIE 2019. Ne apropiem cu pasi repezi de anul 2020 ce se anunta a fi unul cu adevarat special, un an de rascruce, cotitura, evolutie, nou, un an in care vom trece la noi paradigme de functionare ca oameni, iar 2019 a fost doar incalzirea. Luna decembrie cu ale sale evenimente astrale ne pregateste sa intram in 2020 cat mai bine !