Fotbal: Vandalii au încercat să taie cu fierăstrăul picioarele statuii lui Ibrahimovic

19:50

Antrenorul formaţiei Dinamo, Dusan Uhrin, a declarat, joi, într-o conferinţă de presă, că intenţionează să pregătească echipa bucureşteană şi după pauza de iarnă, chiar dacă nimic nu este sigur în fotbal.Referitor la zvonurile privind plecările preşedintelui Florin Prunea şi managerului sportiv Ionel Dănciulescu, antrenorul ceh a afirmat că în fiecare săptămână apare câte un scandal despre Dinamo: "Am văzut această informaţie, dar nu e problema mea pentru că sunt doar zvonuri şi în fiecare săptămână apare un scandal despre Dinamo. Nu am vorbit cu Prunea despre acest subiect. Şi despre mine apar multe zvonuri, că am o clauză în contract, dar credeţi-mă că până acum nu am deschis contractul. Am mai multe clauze în contract. Da, rămân şi din iarnă la Dinamo. În fotbal nimic nu e sigur, nimeni nu poate spune sigur, mai sunt două meciuri. Am un contract".Antrenorul ceh a afirmat că nu înţelege cum jucătorii săi au reuşit să piardă partida cu Hermannstadt din etapa precedentă."Pentru mine a fost o săptămână normală, am pregătit meciul cu Sepsi. Am pierdut ultimul meci, nu am înţeles cum, am fost foarte supărat pe jucători pentru felul în care au jucat. Mâine vom avea din nou un meci dificil, Sepsi a început să joace bine, au câştigat ultimul meci cu 4-0 acasă şi va fi foarte dificil. Sunt supărat pe jucători pentru că nu au luptat cât trebuia la meciul pierdut cu Hermannstadt. Trebuie să-i întrebaţi pe ei care au fost problemele, eu nu ştiu, au făcut greşeli mari şi mi-e imposibil să înţeleg. Au alergat la fel de mult ca şi jucătorii de la Hermannstadt, dar nu a fost de ajuns", a spus Uhrin Jr.Pentru partida cu Sepsi, Uhrin spune că nu va face multe schimbări în echipă, fiind în general mulţumit de evoluţiile de pe teren propriu: "Nu cred că vor fi multe schimbări în echipă, pentru că de obicei acasă jucăm bine. Dar mai am timp să decid până mâine ce echipă voi forma. Mai avem nevoie de 2 puncte pentru a urca, o să luptăm pentru a intra în play-off. Trebuie să luptăm mai mult. Acum nu mă pot concentra la Botoşani, pentru că avem un meci foarte important acasă. Nu e important pentru mine. Fabbrini e la 60 la sută din capacitate, vom decide la antrenamentul din această seară dacă va juca. Am vorbit cu Prunea şi cu patronul despre jucătorii pe care îi vreau".Partida Dinamo - Sepsi Sf Gheorghe, din cadrul etapei a 21-a a Ligii I, se va disputa vineri, de la ora 20:30, pe stadionul din Şoseaua Ştefan cel Mare.AGERPRES (A-autor: Adrian Ţone, editor: Mircea Lazaroniu, editor online: Anda Badea)