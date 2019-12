Înfrângerea laburiştilor, ''extrem de dezamăgitoare'' (John McDonnell)

20:50

Autorităţile britanice au sporit joi măsurile de securitate la multe secţii de votare în alegerile generale, după ce poliţia a înregistrat în jur de 200 de plângeri privind abuzuri în mediul online şi hărţuire în timpul campaniei electorale, relatează DPA.Stella Creasy, o candidată a Partidului Laburist şi militantă pentru drepturile femeilor în nord-estul Londrei, a spus că a fost ţinta unor abuzuri din partea grupului antiavort Christian People's Alliance (CPA, Alianţa oamenilor creştini).Creasy a postat online o înregistrare video cu doi agenţi electorali ai CPA care o numesc "o neonazistă care crede în distrugerea vieţii". Good people of walthamstow a reminder why voting today for anyone but the CPA will help ensure we send a powerful message about the kind of community we are to those spreading hatred on our streets ( and poor spelling) …#trustwomen #loveequality #noshittakingcandidate pic.twitter.com/wYWeJlh5Xk— stellacreasy (@stellacreasy) December 12, 2019 "Votul de astăzi este pentru toată lumea, dar CPA ne va ajuta să ne asigurăm că trimitem un mesaj puternic privind genul de comunitate care suntem, pentru cei care răspândesc ura pe străzile noastre", a scris Creasy.Consiliul comandanţilor din poliţia naţională (NPCC) a informat miercuri că aceasta a primit la nivel naţional aproape 200 de plângeri "legate de securitatea candidaţilor" între 15 noiembrie şi 4 decembrie.Acestea se referă în principal la abuzuri online, dar au inclus şi "pagube penale şi hărţuire". "Aproape jumătate dintre ele au fost suficient de serioase pentru a fi tratate ca infracţiuni", a precizat poliţia."Nu au existat atacuri împotriva candidaţilor, dar au existat mai multe agresiuni asupra voluntarilor candidaţilor", au adăugat oamenii legii."Atât de mulţi candidaţi s-au confruntat cu atât de multe abuzuri în această campanie, multe dintre ele rasiste, islamofobe şi antisemite", a postat pe Twitter grupului antirasist Hope Not Hate.Grupul a scos în evidenţă un mesaj rasist trimis lui Nusrat Ghani, un candidat al Partidului Conservator al lui Boris Johnson, care a postat pe Twitter o fotografie cu acest mesaj.Oficiali din poliţie şi din cadrul autorităţii electorale i-au avertizat pe candidaţi să nu facă campanie de unii singuri, în contextul unei creşteri a numărului abuzurilor şi ameninţărilor legate de divizările politice privind Brexitul.AGERPRES/(AS - autor: Florin Ştefan, editor: Irina Cristea, editor online: Adrian Dădârlat)