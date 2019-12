Avertizare ANM. Cod galben de ceață, vânt și burniță. Vezi care sunt județele afectate

13:20

A spune vorbe frumoase despre România este, de multe ori, singura șansă pe care i-o mai putem acorda acestei țări. Nu că n-ar merita, dar sunt mulți cei care văd totul diferit. Fuego, la TVR 2, la „DRAG DE ROMÂNIA MEA!”, nu oferă adevărul absolut, dar preferă să prezinte pentru public pagini importante ale culturii […] The post Show de colecție cu Fuego, duminică, la TVR 2! appeared first on Cancan.ro.