Uhrin jr. rămâne să-i ducă pe „câini” în play-off: „ Da, rămân şi din iarnă la Dinamo!”

Ceață densă pe anumite sectoare din autostrada Sibiu-Deva. Polițiștii atenționează că vizibilitatea a scăzut, joi după-amiaza, pe alocuri, sub 50 de metri între localitățile Săliște și Sebeș, iar traficul este îngreunat. Potrivit Centrului Infotrafic din Inspectoratul General al Poliţiei Române, traficul este îngreunat pe autostrada Sibiu-Deva, joi după-amiaza, din ceții dense. Polițiștii susțin că pe […]