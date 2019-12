Asia Express, sezonul 3. Ce au făcut unii dintre concurenți după ce au revenit în România

22:40

Fiicele vitrege s-au opus, dar a obținut acordul instanței. Dana Rodica, văduva multimiliardarului român Dinu Patriciu, scoate la vânzare mașinile de colecție ale magnatului. CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din România, vă prezintă, în exclusivitate, detalii de ultimă oră. Dinu Patriciu a decedat, în 2014, la Londra, din cauza unei boli necruțătoare. Ulterior, între văduva miliardarului