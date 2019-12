Fostul ministu al Transporturilor, Răzvan Cuc, audiat la DNA Timişoara

11:30

„Am fost citat astăzi la DNA în calitate de martor în cazul de la Arad. Era absolut firesc să răspund solicitărilor procurorului de caz pentru că nu am avut niciodată nimic de ascuns. Întotdeauna am fost un om care a respectat legea şi întotdeauna am spus că dacă vreodată este nevoie fără niciun fel de problemă mă pun la dispoziţia organelor de cercetare. Vreau să spun cu toată fermitatea că nu am cunoştinţă de ceea ce s-a întâmplat în acest dosar. Am văzut în presă. Sunt lucruri pe care nu pot...