Poliţiştii din Dolj, în alertă. Un tânăr a plecat la muncă în Capitală şi a dispărut fără urmă

09:40

Irina Tănase, iubita lui Liviu Dragnea, a postat un mesaj în mediul online, făcând un apel disperat pentru ajutorarea unui bebeluș. Irina s-a filmat și a ”urcat” filmulețul pe contul său de Instagram, solicitând sprijin în legătură cu un caz social foarte grav. Mesajul umanitar aș Irinei Tănase se referă la o strângere de fonduri […] The post Irina Tănase, iubita lui Liviu Dragnea, apel disperat. Cere 2,1 milioane de dolari pentru un bebeluș appeared first on Cancan.ro.