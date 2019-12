Ministrul Sănătăţii, deschiderea Zilelor UMF Iaşi: Parcursul birocratic al rezidentului - descentralizat. Mi-au recunoscut diploma în 6 luni / Creşterea salarială nu e suficientă ca să ţină medicii tineri în ţară

15:20

Începând cu data de 15 decembrie 2019, pe ruta Bucureşti Nord – Chitila - Buftea se va introduce serviciul de transport suburban prin care se pun la dispoziţie 26 perechi de trenuri InterRegio şi Regio/ zi, mai mult cu 6 perechi de trenuri InterRegio în plus faţă de perioada anterioară. Începând cu data de 15 decembrie 2019, pe ruta Ciurea– Iaşi se pun la dispoziţie 16 perechi de trenuri Regio / zi, mai mult cu 8 perechi de trenuri Regio în plus faţă de perioada anterioară. Pentru programul de c...