ANCOM: Piaţa de comunicaţii electronice din România a ajuns la 8,07 miliarde de lei, în S1

14:50

Antrenorul secund al echipei naţionale de handbal feminin, Costică Buceschi, a afirmat vineri, pe Aeroportul Henri Coandă, că locul 12 ocupat la Campionatul Mondial reprezintă valoarea lotului care a făcut deplasarea în Japonia.Tehnicianul a deplâns absenţa celor şase jucătoare de la Corona Braşov care nu au putut evolua la Campionatul Mondial din cauza cazului de dopaj."Nu ştiu dacă locul 12 este cel corect, dar prin prisma a ceea ce s-a întâmplat înainte de a pleca în Japonia cred că acolo e normal să fim. Atât am putut la ora actuală, cu jucătoarele cu care am plecat în Japonia. Din lista de 28 pe care noi o aveam dată, nu am mai avut pe cine să aducem. Nu ştiu dacă handbalul este în impas. În primul rând trebuie să aşteptăm să vedem ce se întâmplă în cazul Corona, după care trebuie să ne facem un calcul pentru cel mai important moment al naţionalei, cel din martie, şi anume calificările pentru Olimpiadă. Vom vedea în funcţie de ceea ce decide ANAD-ul cu jucătoarele. În funcţie de asta vom vedea dacă suntem în impas sau nu în perioada următoare. Sunt jucătoare foarte tinere cele care sunt implicate în acest caz, sperăm din tot sufletul ca ANAD să aibă o toleranţă faţă de ceea ce s-a întâmplat, pentru că nu e vina lor. Nu ştiu ce implicare are WADA în această afacere, sperăm din tot sufletul ca fetele să fie lăsată să joace cât mai repede, pentru că ele sunt într-o situaţie destul de dificilă, nu se pot antrena. Nu pot face nici măcar un antrenament specific handbalului, pentru că nu au voie să se antreneze cu nicio echipă, ci doar individual. Iar handbalului este un sport de echipă, timpul care trece nu le ajută nici pe ele şi nici pe noi", a afirmat Buceschi.El a precizat că întregul staff al naţionalei este direct interesat de cazul de dopaj şi speră să se stabilească un verdict cât mai repede în ceea ce le priveşte pe jucătoare, printre care se află şi fiica sa, Eliza Buceschi: "S-a întâmplat totul repede, eu am plecat în Japonia, nu am prea discutat ce s-a întâmplat la echipă, îmi e greu să vorbesc acum. Multă lume dă vina pe jucătoare că ar fi trebui să ştie, ele s-au lăsat poate pe mâna celor de la Corona. Ei au spus în unanimitate că această procedură nu reprezintă niciun pericol pentru viaţa lor sportivă. Din păcate vom vedea când se va da verdictul cine şi cum are dreptate. Se întâmplă astfel de cazuri şi în alte ţări şi în alte sporturi. Noi suntem direct interesaţi ca lucrurile să se rezolve cât mai repede, să vedem ce hotărâri vor lua cei care sunt în măsură".Costică Buceschi a precizat că staff-ul tehnic al echipei naţionale va rămâne acelaşi până după turneul preolimpic din luna martie a anului viitor."Din ceea ce ştiu eu, staff-ul tehnic rămâne acelaşi până după calificările pentru Olimpiadă. Primul lucru pe care îl aşteptăm este să vedem pe cine ne putem baza pentru aceste jocuri şi primele fete la care ne gândim sunt cele de la Braşov, pentru că din lista de 28, am avut şase fete de la Braşov şi pe care nu le-am putut folosi şi nu ştim dacă le vom putea folosi în perioada următoare. E foarte greu să spun pe cine mi-aş dori ca adversară în turneul preolimpic, la ce au jucat ei la Campionatul Mondial şi ce am jucat noi aş vrea să nu ne întâlnim cu niciuna, dar nu se poate. Sperăm să avem un pic de noroc, să fim într-o formă mai bună, dar în primul rând sperăm să putem să ne facem lotul aşa cum vrem noi. Va fi greu, indiferent unde se va juca, dacă nu ne putem baza pe lotul complet aşa cum ne dorim", a mai spus Buceschi.În ceea ce priveşte evoluţia de la Campionatul Mondial, Buceschi a spus că un plus l-a reprezentat creşterea de formă a liderului Cristina Neagu."Un plus de la acest Campionat Mondial este faptul că Neagu creşte de la joc la joc, de la săptămână la săptămână, sperăm din tot sufletul să fie sănătoasă şi să joace cât mai mult în următoarea perioadă în Champions League. Au fost câteva jucătoare care au reuşit să se ridice la nivelul acestei competiţii, dar sunt foarte multe lucruri de pus la punct şi ele au văzut în mare parte cerinţele care sunt la un campionat mondial. Dar toată lumea trebuie să ştie că am avut 8 debutante la un campionat mondial şi 5 debutante la o competiţie majoră cu naţionala României de handbal, lucruri care s-au văzut în momentele grele. Şi mă refer la meciul cu Muntenegru, acolo unde dacă gestionam mai bine, puteam avea o altă abordare. Noi am mai jucat meciuri fără Cristina Neagu, dar la ora actuală Cristina este motorul echipei, indiferent ce vrem noi să facem. Încercăm să găsim alte soluţii, dar au dispărut jucătoare foarte importante, pe lângă cele care au dispărut din motive pe care le ştiţi foarte bine", a mai spus tehnicianul.România a încheiat Mondialul japonez pe locul al 12-lea, cu trei victorii, toate în prima fază a grupelor, şi cinci înfrângeri, două în primul tur şi trei în grupele principale. Este cea mai slabă clasare a României la Campionatul Mondial din 2011, când echipa noastră încheia pe locul 13.România păstrează şanse de calificare la JO din 2020, urmând să evolueze la un turneu preolimpic alături de Coreea de Nord, Muntenegru (locul 5 la CM 2019) şi de formaţia care se va clasa pe locul 4 în Japonia.AGERPRES (A-autor: Adrian Ţone, editor: Mihai Ţenea, editor online: Adrian Dădârlat)