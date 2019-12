Polițiștii din Neamț au confiscat 1,5 kilograme de canabis în urma a două percheziții

10:00

Agenţii de circulaţie ai Poliţiei au început de miercuri, 11 decembrie, controale intense în trafic pentru a verifica dacă sunt transportaţi porci ilegal. Se anunță amenzi usturătoare, cu două săptămâni până la Crăciun. Pe lângă amenzi, animalele vor fi confiscate, a spus Robert Chioveanu, noul şef al Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor […]