Scene cumplite filmate într-un magazin. Doi copii loviți cu brutalitate de un bărbat drogat

Micutul asteroid Chiron, aflat in Berbec, se afla in stationare inainte de a iesi din retrograd si a intra in miscare directa. Cand o planeta care se misca lent isi schimba directia, energia lui este si mai puternica. Te poti simti mai sensibil, mai vulnerabil. Lucrurile se intensifica si datorita energiei Lunii pline in Gemeni, din 12 decembrie, dar si datorita portalului 12.12 care s-a deshis tot in aceasta zi.