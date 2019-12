Bihor: Universitatea din Oradea a urcat, faţă de 2018, două locuri în calsamentul SCImago Institutions Rankings

18:50

Preşedintele american Donald Trump a anunţat vineri că SUA au ajuns la un acord comercial cu China, astfel că Washingtonul va renunţa să mai introducă tarife vamale suplimentare, care începând de duminică urmau să vizeze produsele chineze, informează Reuters şi AFP.În replică, Beijingul va majora achiziţiile de produse agricole americane.Separat, oficialii chinezi au anunţat şi ei vineri că au ajuns la un acord preliminar cu SUA, acord care prevede în special o reducere progresivă a tarifelor vamale punitive care vizau produsele chineze."Tarifele vamale prevăzute pentru 15 decembrie nu vor mai fi impuse pentru că am ajuns la un acord", a informat preşedintele american Donald Trump într-un mesaj pe Twitter. "Este un acord fantastic pentru toată lumea. Mulţumesc", a adăugat liderul de la Casa Albă, precizând că negocierile pentru următoarea fază a acordului vor începe "imediat". We have agreed to a very large Phase One Deal with China. They have agreed to many structural changes and massive purchases of Agricultural Product, Energy, and Manufactured Goods, plus much more. The 25% Tariffs will remain as is, with 7 1/2% put on much of the remainder....— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 13, 2019 "Cele două ţări au ajuns la o identitate de viziune cu privire la textul unui acord economic şi comercial preliminar", a declarat la rândul său vice-ministrul chinez al Comerţului, Wang Shouwen.SUA şi China, primele două economii ale lumii, sunt angajate de peste un an într-un război comercial care s-a tradus prin introducerea reciprocă de tarife vamale suplimentare, care au vizat produse în valoare de sute de miliarde de dolari. AGERPRES/ (AS-autor: Constantin Balaban, editor: Mariana Nica, editor online: Adrian Dădârlat)