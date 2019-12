Cioloş: Guvernul să pregătească soluţii de reintegrare a românilor care nu vor mai putea sta în Marea Britanie

19:50

Actorul american Danny Aiello, care a interpretat numeroase roluri secundare în filme de succes din anii '80-'90, precum "Do the Right Thing", "Leon" şi "Moonstruck", şi care l-a jucat pe tatăl Madonnei în videoclipul piesei "Papa Don't Preach", a murit la vârsta de 86 ani, a anunţat vineri portalul TMZ, citat de EFE.Actorul a murit joi seară într-o clinică din New Jersey unde era tratat pentru o afecţiune apărută brusc, potrivit aceluiaşi site specializat în ştiri despre celebrităţi.Specialist al rolurilor secundare în anii '70, '80 şi '90, Danny Aiello a jucat în multe filme de succes din această perioadă, printre care "The Godfather Part II", "Once Upon a Time in America", "The Purple Rose of Cairo", "Fort Apache The Bronx", "Moonstruck" şi "Leon".În 1989, el a interpretat rolul său cel mai memorabil, cel al unui patron de pizzerie în "Do the Right Thing", emblematicul film al regizorului Spike Lee, care prezenta tensiunile rasiale din epocă într-un cartier din Brooklyn.Acest rol i-a adus lui Danny Aiello nominalizări la Oscar şi la Globul de Aur pentru cel mai bun rol secundar, dar şi numeroase premii ale asociaţilor de critici americani.Actorul italo-american a avut o apariţie memorabilă şi în videoclipul piesei "Papa Don't Preach", lansat de Madonna în 1986, în care îl interpreta pe tatăl cântăreţei.Danny Aiello era căsătorit din 1955 cu Sandy Cohen, cu care a avut patru copii. AGERPRES/(AS-autor: Mihaela Nicolaescu, editor: Florin Bădescu, editor online: Adrian Dădârlat)