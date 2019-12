Polițistul care și-a agresat amanta a primit ordin de interdicție! Judecătorii din București îl consideră un pericol

13:20

Dani Oțil a făcut o mare surpriză vizitatorilor paginii sale de socializare, anunțând că… a oferit inelul. Fiind vorba despre un inel de logodnă, toată lumea s-a așteptat ca Dani Oțil să mărturisească, public, că s-a decis să fie ”om la casa lui” și a spus ”adio” burlăciei. Numai că vedeta a lămurit misterul foarte […] The post „Gata! Am dat inelul!” Anunțul făcut de Dani Oțil în urmă cu puțin timp appeared first on Cancan.ro.