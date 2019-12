DINAMO - SEPSI 1-2 // Război total! Suporterii i-au înjurat pe jucători și conducători și au aruncat cu monede

22:50

Leo Grozavu, antrenorul celor de la Sepsi, a fost mulțumit de evoluția elevilor săi după victoria de pe terenul lui Dinamo, scor 2-1, din etapa a 21-a din Liga 1.„A fost un meci greu. Vremea a fost ca în Anglia. După eliminarea lui Nistor am recăpătat curaj, am reușit să punem mingea jos, am dus acțiunile la margine și de acolo au venit centrările de la goluri. Trebuie să ne bucurăm pentru cele 3 puncte mari pe care le-am luat”, a declarat Grozavu la Look Sport. ...