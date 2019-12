Franţa: Soţiile a doi presupuşi jihadişti, deportate în Franţa, au fost inculpate

01:00

Ciclistul român Eduard Grosu, care a adus cele mai multe puncte pentru calificarea României la proba olimpică de şosea de la Tokyo, consideră că există 90% şanse să participe cu echipa sa Delko Marseille la Turul Franţei 2020, care i-ar asigura o pregătire de vârf înainte de JO 2020.În 2019, Grosu a câştigat câte o etapă în Turul Croaţiei, respectiv Turul Slovaciei, două etape în Turul Qinghai Lake (China) şi Ronde van Limburg (Belgia)''A fost un an bun, putea să fie mai bun, dar sunt mulţumit cu reuşitele mele. Rezultatele m-au calificat la olimpiadă, ceea ce este un pas mare pentru mine şi pentru cariera mea. În momentul de faţă eu am cele mai multe puncte adunate pentru România şi alegerea o va face federaţia, dar teoretic eu sunt cel calificat şi doar dacă va interveni o accidentare, o căzătură, atunci voi putea fi înlocuit. Traseul de la JO 2020 este foarte greu, nu este pentru sprinteri, asta e clar, se va urca de două ori muntele Fuji, dar eu voi încerca să fac o cursă de atac şi după cum am mai spus în ciclism nu câştigă mereu cel mai bun, câştigă cel mai inteligent. Sunt mulţi factori externi care pot influenţa rezultatul, dar eu cred în şansa mea şi cu siguranţă voi încerca să duc tricoul României cât mai sus posibil. Va fi prima mea olimpiadă şi acesta este unul din marile mele obiective'', a declarat Eduard Grosul cu prilejul galei ciclismului românesc.Grosu, cu mâna dreaptă în ghips, după o accidentare la antrenament suferită săptămâna trecută, are şanse mari să ia startul în Turul Franţei la anul: ''Anul viitor există posibilitatea foarte mare să fiu prezent în Turul Franţei (cu Delko Marseille), ceea ce ar pune în calendarul o competiţie foarte importantă înaintea JO şi cu siguranţă forma mea fizică va fi de top la Tokyo. Turul Franţei va lua startul din Marsilia, de unde este şi echipa mea, iar datorită rezultatelor şi a conducerii care a făcut un plan legat de acest lucru avem şanse undeva la 90% să fim prezenţi la start. Prezenţa noastră la start se va confirma până la jumătatea lunii ianuarie şi în funcţie de decizia organizatorilor Turului Franţei voi alcătui planul meu competiţional, de antrenament. Această accidentare mă ţine puţin pe margine, dar sezonul este lung. Refacerea va dura la două săptămâni şi nu voi începe sezonul în februarie cum era stabilit ci în martie. La Turul Franţei, o cursă pe etape, sunt mai multe oportunităţi şi sunt un sportiv care se recuperează bine de la o zi la alta, şi după cele două experienţe din Turul Italiei, cred că sunt destul de matur fizic şi mental ca să reuşesc să fac un rezultat mare în Turul Franţei''Grosu a obţinut trei podiumuri, dar i-a scăpat victoria de etapă în Turul României 2019: ''Am urcat de trei ori pe podium, ceea ce nu a mai reuşit vreun alt sportiv la această ediţie, dar nu am urcat pe cea mai înaltă treaptă a podiumului şi pentru că eram sprinterul favorit la start, toate echipele erau cu ochii pe mine. Echipa naţională nu a fost din păcate anul acesta una dintre cele mai puternice, am avut carenţe mari în zona de sprint, nu am avut oameni care să mă lanseze şi să te baţi singur cu echipe precum CCC, Estonia şi altele puternice a fost foarte dificil pentru mine. Regretul cel mare a fost la Bucureşti, când am declanşat sprintul la 350 m, ştiam că am picioare foarte puternice, dar din păcate am avut vânt de faţă, iar sportivul de la CCC m-a bătut la foto-finiş, dar am reuşit peste o săptămână să câştig în Slovacia unde au fost 7 echipe World Tour, ceea ce înseamnă că forma mea fizică a fost de top, au fost doar nişte factori externi care au influenţat rezultatul''.AGERPRES/(AS/autor: Teodor Ciobanu, editor online: Alexandru Cojocaru)