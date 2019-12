Scandal la Vocea României. Adriana Simionescu, fata lui Adrian Minune, făcută praf

15:40

Ne aflăm pe ultima sută de metri până la Crăciun și toată lumea se întreabă dacă vom avea zăpadă de sărbători. Ei bine, meteorologii ANM au emis o atenționare de ninsori și viscol, dar pe crestele munților. Pentru celelalte zone ale țării nu este prognozată ninsoare. Șansele unui Crăciun cu zăpadă la nivelul întregii Românii […] The post Va ninge de Crăciun în București? Ultima zăpadă a fost a fost în 2012 appeared first on Cancan.ro.