Mijlocul lui decembrie ne aduce temperaturi de primăvară

11:20

Fanii fotbalului sunt invitaţi duminică, la Fotbal All Inclusive, emisiunea maraton de fotbal LIVE cu Radu Banciu pe Look Plus şi lookplus.ro, invitat fiind Florin Călinescu, care promite un dialog spumos despre fotbal, politică și politica fotbalului. Doi clasici ai televiziunii din România din nou față în față într-un studio, înaintea unui derby al finalului […] The post Florin Călinescu, faţă în faţă cu Radu Banciu, duminică, de la 15:30, în direct la Look Plus appeared first on Cancan.ro.