Revoluționar din 1989, supus unei intervenții chirurgicale extrem de dificile. I-a fost extirpată cu succes o tumoare hepatică

10:30

Astfel, Kate Langman a aflat ca femeia suferea de depresie si ca de 6 luni nu iesise din casa si nici nu se spalase pe par. Ea isi prinsese parul la spate si l-a lasat asa timp de jumatate de an. Fata s-a oferit sa ii faca acesteia o programare pentru a doua zi, insa femeia n-a mai aparut. “Mi s-a rupt inima cand am vazut-o asa” a povestit Kate pentru The Huffington Post. Insa dupa o luna, femeia a calcat din nou pragul salonului si dupa aproximativ 9 ore Kate ii aranjase parul in totalitate. R...