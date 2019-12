România răsuflă uşurată! Decizia Comisiei de Disciplină a UEFA, după acuzaţiile de rasism lansate de Suedia

13:45

Aşa cum este firesc, ataşez acestui text documentul original „The Roamnian Revolution at 30: It all started with Hungarians“ redactat de secretarul de stat Zoltan Kovacs şi difuzat în urmă cu foarte scurt timp ca notă de informare din partea International Communications Office (MK) în atenţia comunităţii corespondenţilor de presă din Bruxelles şi nu numai.