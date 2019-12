PETROLUL // Se face! Costel Enache e la un pas de „lupii galbeni” » Clubul a făcut anunțul oficial

16:40

Gabi Iancu, atacantul celor de la Viitorul, a prefațat azi duelul cu FCSB, fosta sa echipă, și a spus că formația din Ovidiu are avantajul terenului propriuViitorul - FCSB se joacă duminică, de la 20:30. Meciul va fi liveTEXT și video pe GSP.RO și în direct pe TV Telekom Sport, Look Plus și TV Digi Sport.„Ne-am propus să luăm cele trei puncte. Jucăm acasă și puține echipe ne-au pus probleme aici. E un meci greu, contra unei echipe cu jucători valoroși. ...