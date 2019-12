Cum arată acum Nelu Curcă din ”La Bloc” după ce a ales calea lui Dumnezeu

11:00

Mukinka Chibanga este câștigătorul premiului de 20.000 de euro! Concurentul a impresionat jurații, dar și telespectatorii cu o interpretare de excepție. 12 concurenți s-au luptat în finala sezonului 7 , iar Mukinka, un tânăr de origine africană a venit în faţa celor 3 juraţi cu un un număr inedit de stand-up în care a vorbit […]