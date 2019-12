Moldovenii blocați de Șut în drumul spre play-off!

14:10

Mijlocul lui decembrie ne aduce temperaturi de primăvară! Vom avea parte chiar de 14 și de 15 grade Celsius. Intrăm într-un proces de încălzire care se va simți în toate regiunile, dovadă că și la această oră avem parte de temperturi extrem de ridicate pentru normalul perioadei, respectiv în partea de sud-est a teritoriului, dar […] The post Mijlocul lui decembrie ne aduce temperaturi de primăvară appeared first on Cancan.ro.