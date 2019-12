Hagi, meci cu presa înaintea duelului Viitorul- FCSB: „Vă feriți să spuneți că e derby?!”

14:30

Noaptea de sâmbătă spre duminică ne promite spectacol! În această seară vor avea loc nu mai puțin de 8 confruntări din NBA, cea mai importantă ligă de baschet din lume. Seara va fi deschisă de duelul ce le va pune față în fața pe Phoneix Suns și San Antonio […] The post Spectacol total anunțat în această noapte în NBA! appeared first on Cancan.ro.