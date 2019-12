Bolivia pregăteşte un mandat de arestare împotriva lui Evo Morales

23:00

Artiştii şi coregrafii Gigi Căciuleanu, Raluca Ianegic şi Răzvan Mazilu sunt laureaţii Premiilor Centrului Naţional al Dansului 2019, decernate sâmbătă seară la sediul CNDB.Centrul Naţional al Dansului Bucureşti a ales să organizeze cea de-a şasea ediţie a Premiilor CNDB în spiritul instituit în ultimii ani prin "Întâlnirile indisciplinate" concepute în 2018 şi organizate de un colectiv artistic sub numele "Descentrat" - un program curatorial care "de-construieşte, deranjează, de-centrează practici fixe şi expectative".CNDB a onorat, în acest an, trei personalităţi artistice care, de-a lungul timpului, au contribuit în mod remarcabil la construcţia dansului contemporan din România şi i-a invitat pe premianţi să nominalizeze, la rândul lor, acele persoane care au avut un aport la contextul social în care s-au dezvoltat, pentru a-i celebra în egală măsură."Gala Premiilor CNDB de anul acesta va fi un eveniment Descentrat care va chestiona meritocraţia, celebrând atât personalităţile artistice, cât şi comunităţile şi contextele care au dus la devenirea acestora", au afirmat, în deschiderea evenimentului, gazdele şi prezentatorii serii Paula Dunker, Maria Mora şi Cristian Nanculescu.Absent de la eveniment, maestrul Gigi Căciuleanu a transmis într-un mesaj video recunoştinţa pentru cei alături de care şi-a împlinit proiectele în cariera sa artistică."Tot ceea ce am realizat în aceşti ani nu am făcut-o singur. Am avut alături de mine persoane, echipe, unele sporadic, numai pentru o bucată de drum, altele chiar de la început şi pe tot parcursul. Tuturor le revine meritul în egală măsură. Mi se pare, deci, firesc să împart acest premiu cu toţi susţinătorii, membrii şi colaboratorii succesivelor companii Gigi Căciuleanu", a spus apreciatul artist.Potrivit "Manifestului Descentrat", şi Raluca Ianegic, profesor universitar în cadrul Departamentului Coregrafic al UNATC, a împărţit premiul cu coregraful Valentina De Piante, la rândul său cadru didactic UNATC, coordonator de proiecte, cercetător şi performer."Pentru mine, acest premiu reprezintă o formulă internaţională, umană, deosebită. Nu e vorba doar de o recunoaştere a unei activităţi artistice. Este vorba de o formulă de a împărţi premiul cu cineva sau mai multă lume, care a contat sau contează în clipa de faţă în existenţa mea personală. Înseamnă o formă de generozitate artistică, de relaţionare altminteri în cadrul artei şi o formă rizomatică de a fi pentru că e un concept la care ne supunem cu toţii", a declarat, pentru AGERPRES, Raluca Ianegic.Ea a spus că Valentina De Piante este o artistă cu care a avut "gânduri şi împliniri comune, un dialog uneori vizibil , alteori invizibil, o artistă în devenire şi un pedagog extraordinar"."E foarte importantă această dăruire penru mine, pentru că mi se confirmă rolul pe care l-a avut în viaţa mea doamna profesoară Ianegic, în adevăratul sens al cuvântului. Un mentor care este o autoritate pentru că-ţi arată un drum, posibilităţile tale şi îţi dă încredere în ceea ce faci şi acest lucru este foarte important. E nevoie de mentori de oameni care să intuiască nu numai direcţia lor propriu-zisă, ci multiplele direcţii artistice prezente în contemporaneitate şi să poată oferi opţiuni", a precizat Valentina Di Piante.Răzvan Mazilu a mărturisit că îl bucură premiul CNDB."E o bucurie ca orice premiu. Este, cred, o recunoaştere a unei activităţi constante. Chiar mai mult, simbolizează un pod peste generaţii, pentru că am lucrat, am fost elevul celorlalte personalităţi care au luat premiul şi mi se pare foarte frumoasă această întâlnire între generaţii. Le doresc celor de la CNDB să aibă cel puţin o activitate la fel de fructuoasă şi de lungă şi să nu se oprească din nebunie şi din a experimenta", a spus Mazilu.Coregraful a spus că împarte premiul cu unul dintre cei mai buni prieteni ai săi, "care nu face parte din breaslă, dar este un prieten, un susţinător", economistul Franco Pop.Un premiu surpriză a fost oferit lui Maggie Chiţoran, secretar la CNDB.Şi la această ediţie, care s-a încheiat cu un concert al formaţiei Techno-House Live PC Harem, Trofeul CNDB, a rămas o cărămidă (la propriu), care, potrivit organizatorilor, "celebrează în 2019 personalitatea artistică a premianţilor şi valorizează un cadru mai extins"."Cred că ideea care rămâne valabilă cu aceste premii ale dansului contemporan este că libertatea de a exista se proclamă nu se cere. Cred că ideea care rămâne valabilă cu aceste premii ale dansului contemporan este că libertatea de a exista se proclamă nu se cere. Credem în continuare că este valabil acest lucru, cu atât mai mult cu cât premiile CNDB nu sunt unele ierarhice, cu sunt distincţii care recunosc contribuţia artistică sau mai puţin artistică din alte domenii conexe a celor care au construit în dansul contemporan", a declarat pentru AGERPRES managerul CNDB, Vava Ştefănescu.Premiile CNDB au rolul de a evidenţia contribuţia deosebită adusă la construcţia dansului contemporan. De-a lungul anilor, în cadrul Galelor CNDB au fost premiaţi coregrafi, dansatori, teoreticieni, jurnalişti, oameni care au contribuit la dezvoltarea culturii coregrafice în România.