Veşti bune pentru primării | Un deputat PNL anunţă: A crescut la 64% procentul din impozitul pe venit care ajunge direct în bugetele locale

09:40

Quando torniamo dai weekend lunghi al mare e siamo pazzesche in Centrale anche con il vento a 200km/h / When we come back from the weekend at the beach and we feel flawless #withfarfetch sunglasses Mar 26, 2019 at 3:10am PDT Fotograful postează creaţiile pe platforma de socializare Instagram unde le-a dedicat contul „Sciuraglam”. Bărbatul care admnistrează acest cont este Angelo, din sudul Italiei, care ete student la stomatologie şi care preferă ca identiatea lui să rămână secrete întrucât cons...