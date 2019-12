Comemorarea a 30 de ani de la Revoluţia română şi ameliorarea bunăstării animalelor în timpul transportului, pe agenda ultimei sesiuni PE a anului

10:10

Tirul sportiv a reuşit să califice încă din acest an un sportiv, Laura Coman (CS Dinamo), în proba de puşcă aer comprimat 10 m, la Jocurile Olimpice 2020 de la Tokyo, însă Lucia Mihalache, preşedinta Federaţiei Române de Tir Sportiv din luna august, speră ca şi Alin Moldoveanu (puşcă) şi Roxana Miklos (talere skeet) să obţină anul viitor biletele pentru Olimpiada niponă.''Pot vorbi doar despre realizările din ultimele trei luni, de când sunt preşedinte, dar pe ansamblu avem o calificare la Jocurile Olimpice, ceea ce ne bucură foarte mult. Este Laura Coman, de la CS Dinamo, calificată la puşcă aer comprimat 10 m. Ea este cel mai bun sportiv al nostru, şi-a demonstrat măiestria în ultima lună şi la finala Cupei Mondiale din China, unde a luat locul 3, şi la un Grand Prix, o competiţie foarte tare organizată în Serbia, în care a egalat recordul mondial, dar nu a fost omologat pentru că este în Grand Prix'', a declarat Lucia Mihalache pentru AGERPRES.Lucia Mihalache, participantă la JO 2008 şi JO 2012 în proba de talere, se aşteaptă la alte două calificări pentru Tokyo: ''Alin Moldoveanu (la puşcă aer comprimat 10 m) şi Roxana Miklos (talere skeet) au şanse foarte mari datorită rating-ului lor, pentru că se vor acorda două locuri cotă şi pe rating. Ei sunt cei mai apropiaţi, au câte 2-3 sportivi în faţa lor şi au şanse mari calificare. Plus locurile cotă care se vor da la Campionatele Europene de pistol, puşcă şi respectiv talere. Aici ar mai putea obţine un loc cotă şi Roxana Sidi (puşcă 10 m aer comprimat), iar lista este deschisă. Ca să obţii acest loc cotă trebuie să ajungi în finale de Cupă Mondială, la Europene, Mondiale, cât mai aproape de locul unu. Dacă locurile unu, doi şi trei au deja cotă, poţi obţine locul cotă fiind al patrulea. Şi tot aşa mai departe''.Începutul anului viitor este decisiv pentru obţinerea unor bilete suplimentare la JO 2020.''Alin şi Roxana mai au de strâns puncte la câte o etapă de Cupă Mondială, plus Campionatele Europene (martie, în Polonia). Sistemul de punctaj e ca la tenis. Participi şi obţii un anumit punctaj. Anul următor dacă vii mai jos, ţi se iau puncte, dacă vii mai sus primeşti puncte. La talere mai există un campionat european separat, în luna mai, în Franţa, iar la puşcă şi pistol, un concurs internaţional în Cehia, la Plzen, în aprilie, unde se mai poate obţine câte un loc cotă'', a precizat conducătoarea FR de Tir Sportiv.Calificarea Laurei Coman la JO 2020 este de departe cea mai mare realizare a anului 2019 pentru tirul sportiv din România.''Cea mai mare performanţă este calificarea Laurei Coman la JO. Apoi medalia de aur obţinută de ea la CE din luna februarie, locul 3 cu echipa de puşcă feminin, tot la acelaşi CE. Roxana Miklos a obţinut locul 5 în finala Campionatului Mondial, iar Alin Moldoveanu şi Laura Coman, în proba de mixt, s-au clasat pe locul 2 la Cupa Mondială. Cei doi pot concura şi la JO 2020 în proba de mixt la puşcă, cu condiţia să obţină şi Alin calificarea la Tokyo. Ca perspectivă, junioara Raveca Islai, de la skeet, care a intrat în finală la Campionatele Europene, iar la pistol Joldea Luca, care a obţinut locul 3 la o competiţie foarte grea, Olympic Hopes, de speranţe olimpice. Vlad Gheţu (talere), Roxana Bonte (pistol), la primul ei an de seniorat, sunt alţi tineri de viitor'', a mai spus Lucia Mihalache.Federaţia de Tir Sportiv a avut conturile blocate timp de două luni, din cauza unui demers al unor oficiali din fosta conducere, dar problemele s-au rezolvat şi totul a reintrat pe făgaşul normal.''După schimbarea conducerii federaţiei pe 2 august, am avut mici probleme, piedici din partea anumitor persoane din fosta conducere, dar ne-am redresat şi mergem înainte, nu ne uităm înapoi. Din cauza acestora, noi nu am avut buget timp de două luni. Pe această cale vreau mulţumesc COSR, care ne-a susţinut în totalitate, le fel şi MTS-ului, pentru că datorită lor am putut participa la Cupa Mondială din Finlanda şi la cele două campionate europene, de puşcă şi pistol, respectiv talere. Ei au blocat conturile în urma unei adrese, s-a spus că suntem o conducere ilegală, dar nu dăm nume, ca să nu le crească valoarea. Dar am depăşit probleme şi totul acum e OK'', a precizat fosta sportivă.Lucia Mihalache o vede pe Laura Coman ca favorită la o medalie olimpică, dar face un apel la media pentru ca sportivii să nu mai fie asaltaţi cu întrebări despre medalii.''Obiectivele noastre pentru 2020 sunt calificările lui Alin Moldoveanu şi Roxana Miklos, plus o medalie la JO, care e posibilă după părerea mea prin Laura Coman. Presiune simte toată lumea, inevitabil, atât înainte de obţinerea locului cotă, cât şi apoi la Jocurile Olimpice. Mai ales că toată lumea te întreabă, iei medalie? Întrebare pe care sportivii încearcă să o evite. Normal că îţi doreşti, dar nu poţi să promiţi şi să tot trăieşti cu întrebarea asta, săptămânal sau lunar: 'Iei medalie?' Ar fi de preferat să nu mai fie întrebaţi sportivii atât de des. Pentru că ei şi-o doresc, inclusiv pe cea de aur. Acum, din ianuarie încolo foarte mulţi sportivi o să refuze interviurile pentru că apar întrebările de tip, poţi, sigur, vrei?'', a afirmat Lucia Mihalache.Laura Coman va fi la prima ei olimpiadă, dar preşedinta FR de Tir Sportiv este convins că antrenorii ei vor şti să gestioneze participarea la Tokyo: ''Nu îmi permit să mă bag peste antrenorul ei, Marin Olimpiu de la CS Dinamo. El se va ocupa ca şi până acum. Eu vin din talere, chiar dacă toate probele sunt de tir sportiv, şi nu cred că aş putea să-i dau vreun sfat. Pot doar s-o susţin şi să-i ţin pumnii. Îmi doresc să fie sănătoasă şi să poată participa la JO. La noi, ca şi la baschet, fotbal, handbal, mingea e rotundă, dar n-au nicio legătură una cu alta''.Dotarea sportivilor cu arme şi echipament este rezolvată şi acest aspect cântăreşte pe plan psihic pentru sportivi la competiţiile mari la care participă.''Nu mai sunt probleme, sportivii au echipamente, materiale de cea mai bună calitate, mai ales Laura care e calificată. Şi ceilalţi au ce îşi doresc, totul e OK, la talere la fel. Au primit puşti de ultimă generaţie, avem şi noi Mercedes, nu mai avem Dacii. Contează la moral, la psihic, acum intrăm şi noi cu capul sus, cu pieptul înainte în sală când totul e OK'', a subliniat Mihalache.Cel mai bun sportiv al anului la tir sportiv este fără îndoială Laura Coman, pentru al treilea an consecutiv, iar Laura Mihalache crede că sportiva de la CS Dinamo poate candida cu succes la titlul de cel mai bun sportiv român din 2019: ''Prima este Laura Coman, care va fi pentru al treilea an consecutiv cel mai bun sportiv la noi şi va primi definitiv şi trofeul care se dă în fiecare an. Cel care îl obţine trei ani consecutiv îl păstrează. Cred că merită să fie aleasă şi cel mai bun sportiv al anului, prin performanţele realizate în 2019''.