Amor cu un CAPRICORN. Tot ce trebuie sa știi. Compatibilități, pozitii, zone erogene

Daca vrei sa stii cum este sa faci sex cu un CAPRICORN, citeste in continuare! Vei afla aici detalii despre compatibilitati, zone erogene si pozitii preferate. Capricornii sunt firi dominatoare, pasionale si rezistente in dormitor. Sunt romantici si se mandresc cu faptul ca si-au satisfacut partenerul in pat. Le place sa faca sex des, dar sa existe si o conexiune emotionala intre parteneri. Capricornul are un “invelis” rece ca gheata, dar daca ajungi sa-l strapungi vei descoperi un interior fi...

