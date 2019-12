Cat a costat cu adevarat inmormantarea lui Cornel Gales! Suma e astronomica, iar Viviana a platit tot!

10:30

In seara de Sfantul Valentin, in 2015, suspina in cada plina cu apa fierbinte. Era trista pentru ca era singura, se intreba daca vreodata va cunoaste persoana potrivita si, in acelasi timp, tanjea dupa o legatura stransa cu persoana iubita. De fapt, a realizat ea brusc, acea legatura la care visa cu ochii deschisi trebuia sa fie cu ea insasi. Pana atunci niciodata nu isi facuse timp pentru a se cunoaste si a se accepta ca fiinta sexuala. Si dupa o relatie dureroasa, plina de neimpliniri, a decis...