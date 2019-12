Ea este ”prințesa” lui Selly! Are sute de mii de urmăritori pe Instagram

22:00

Un bărbat de 74 de ani din localitatea Gălăteni, județul Teleorman, a fost lovit, sâmbătă, de un tren de călători, în timp ce traversa calea ferată fără să se asigure. Cel care a alertat autoritățile a fost mecanicul trenului. Potrivit IPJ Teleorman, mecanicul trenului Interregio 1835, care circula de la București la Craiova, a alertat […] The post Un bărbat a fost spulberat de un tren de călători în județul Teleorman. Medicii nu l-au putut salva appeared first on Cancan.ro.