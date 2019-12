DIETĂ. Slăbește rapid 3 kilograme pe săptămână cu acest elixir miraculos cu portocale. Se consumă la micul dejun

11:10

Duminica 15 decembrie 2019, Marele Benefic Jupiter, planeta norocului si oportunitatilor este in trigon cu rebelul Uranus aflat in Taur, creand o perioada accelerata de exuberanta, crestere, libertate, inovatie si progres! In topul celor mai norocoase si benefice aspecte astrale, acest trigon dintre Jupiter si Uranus se afla in varf, pentru ca Jupiter inseamna din start noroc pentru noi, trigonul este cel mai bun aspect astral iar cand Uranus este in combinatie cu elemente pozitive, vine cu sustinerea sa neconventionala si atipica si creaza mai mult pozitiv !