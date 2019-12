GAZIANTEP - KAYSERISPOR 3-0 // VIDEO Marius Șumudică, victorie de senzație împotriva fostei formații! Antrenorul român, trimis în tribună + prima reacție pentru GSP

13:00

FCSB se pregătește de curățenia de iarnă, iar Gigi Becali are pe listă de plecări pe care se află și fundașul Cristi Manea.Viitorul - FCSB se joacă duminică, de la 20:30. Meciul va fi liveTEXT și video pe GSP.RO și în direct pe TV Telekom Sport, Look Plus și TV Digi Sport. Pe listă se află și fundașul dreapta Claudiu Belu, 26 de ani, dar patronul FCSB are probleme cu el. ...