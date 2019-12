Orban critică decizia PSD de a sesiza CCR pe legi asumate de Guvern: Nu e o acţiune social-democrată

13:10

Românii care decis să-şi petreacă Sărbătorile de iarnă în ţară au optat pentru tradiţionalele vacanţe interne, în Maramureş şi Bucovina, sau în staţiunile montane, mulţi orientându-se către hoteluri care oferă, pe lângă cazare şi masă, şi alte servicii precum sesiuni de wellness în salină, băi cu aburi şi saune.În ceea ce priveşte destinaţiile externe, Ţara lui Moş Crăciun, staţiunile de schi din Bulgaria, Austria, Franţa şi Elveţia, sau destinaţiile însorite, precum Thailanda, Egipt şi Dubai ţin şi anul acesta capul de afiş.*** Pentru agenţia Paralela 45, una dintre cele mai căutate destinaţii pentru Crăciun a fost Laponia, cu "Ţara lui Moş Crăciun", după cum a declarat, pentru AGERPRES, Alin Burcea, CEO al tour-operatorului."Este al patrulea an consecutiv în care Paralela 45 are în ofertă pachete de vacanţă în Ţara lui Moş Crăciun, prin operarea, împreună cu Tarom, a unui zbor charter. Turiştii, în special familii cu copii, au ocazia să îi întâlnescă pe Moş Crăciun şi pe soţia lui, vizitează Santa Park, pescuiesc la copcă şi fac safari cu husky, într-un cadru natural unic. Un sejur de cinci zile, cu zbor operat de compania Tarom, cazare la hotel de patru stele, transferuri, taxe de aeroport, a costat de la 1.990 de euro/adult şi de la 1.661 de euro/copil", a afirmat Burcea.Printre destinaţiile solicitate de români pentru Revelion se află Iordania, Thailanda, Dubai şi Antalya, ultima fiind printre cele mai căutate vacanţe în tot timpul anului 2019."Cele mai căutate destinaţii pentru sărbătorile de iarnă au fost Antalya, Egipt, Iordania, Dubai, Thailanda, Malta. Iordania este una dintre destinaţiile cerute de Revelion. O vacanţă de Revelion costă 1.299 de euro de persoană pentru opt nopţi de cazare la hoteluri de patru şi cinci stele. În tarif sunt incluse: biletul de avion dus-întors, transferurile, taxele de aeroport, şapte cine, cina festivă de Revelion la un hotel în Aqaba, ghid local, însoţitor roman de grup, vizite şi excursii la Amman, Madaba, Muntele Nebo, Marea Roşie, Betania, Marea Moartă, Petra, plimbare cu jeepul în deşertul Wadi Rum. Thailanda, ţara orhideelor, a templelor aurite, este o altă destinaţie cerută de Revelion, datorită temperaturilor ridicate. O vacanţă de opt nopţi costă 1.845 de euro/persoană. Pachetul incluse opt nopţi de cazare cu mic dejun la hoteluri de cinci stele, cinci nopţi în Pattaya şi trei nopţi în Bankok, biletele de avion, taxe de aeroport, transferuri, tur de oraş cu ghid local în Bankok, însoţitor român de grup, taxa de viză şi procesare acte", a mai spus Burcea.Potrivit sursei citate, Dubai, o destinaţie accesibilă românilor, este locul distracţiei în parcurile tematice, pentru plajă şi shopping într-un sejur de şapte nopţi care include şi Revelionul. Pachetul include biletele de avion cu plecări din Bucureşti şi Cluj-Napoca, transferuri, taxe de aeroport, cina de Revelion, şi porneşte de la 1.055 de euro/persoană. Antalya, un pachet de cinci nopţi, la un hotel de cinci stele, transport cu avionul cursa charter, transferuri, taxe de aeroport, asistenţă turistică în limba română la destinaţie, care porneşte de la 570 de euro.*** Românii care aleg anul acesta să petreacă vacanţa de Crăciun şi Revelion în ţară preferă hotelurile care oferă, pe lângă cazare şi masă, şi alte servicii precum sesiuni de wellness în salină, băi cu aburi, saune, clase de aqua-zumba şi aqua-gym sau petreceri tematice la piscină, susţin reprezentanţii turoperatorului Christian Tour.De asemenea, sunt solicitate şi destinaţiile "clasice" de sărbători precum staţiunile de pe Valea Prahovei, zona Rucăr-Bran, Fundata, Moeciu, dar şi litoralul românesc.Potrivit Christian Tour, solicitările pentru staţiunile balneare, în special acolo unde hotelierii au investit în centre spa şi wellness, au crescut cu aproximativ 15% comparativ cu anul trecut.În ceea ce priveşte preţurile, în medie, tarifele pentru pachetele de Revelion în staţiunile balneare sunt mai mici decât cele în unele zone montane. De exemplu, pentru un sejur la un hotel de 4 stele în Băile Herculane un cuplu plăteşte, în medie, 3.300 lei/cameră, în vreme ce în Sinaia tariful mediu la un hotel de 3 stele este de 4.000 lei/cameră. Însă, şi în staţiunile balneare sunt hoteluri mai scumpe, astfel că la un hotel de 5 stele din Băile Felix tariful mediu pentru un pachet de Revelion creşte la 6.000 de lei/cameră.Pe de altă parte, românii care au ales destinaţiile externe au preferat circuitele culturale în Europa, pachete care includ transport cu autocarul, cu preţuri de la 350 de euro. Un astfel de sejur solicitat de români este: "Crăciun în paşi de vals la Viena"."În privinţa destinaţiilor exotice, anul acesta au fost foarte multe solicitări şi, implicit, rezervări, pentru sejururi în Dubai, Thailanda, Caraibe (Republica Dominicană, Cuba şi Mexic), mai ales pentru Revelion. Cei care au achiziţionat din timp pachetele turistice au beneficiat şi de preţuri foarte bune, respectiv de la aproximativ 900 de euro/persoană pentru un sejur de 7 nopţi în Dubai de Revelion", spun reprezentanţii Christian Tour.Nu în ultimul rând, destinaţia Egipt a înregistrat un succes pentru turoperatorul român, acesta operând un zbor charter pe săptămână "all year around"."Pentru plecarea de Revelion în Hurghada, charterul avea toate locurile rezervate încă din luna octombrie, motiv pentru care am suplimentat cu încă un zbor", au precizat sursele citate.Agenţia Christian Tour este deţinută de Cristian Pandel şi este prezentă atât în ţară, cât şi în străinătate, în Republica Moldova, Serbia, Polonia, Grecia, Turcia, Spania şi SUA. În 2018, compania a avut vânzări de 85 de milioane de euro, iar la începutul acestui an, Christian Tour a majorat poliţa de asigurare la 5 milioane de euro, ceea ce reprezintă un record în acest domeniu.*** Hotelierii bulgari fac ultimele pregătiri pentru oaspeţii români care le vor călca pragul de Revelion 2019 - 2020 şi îşi aşteaptă invitaţii la petrecerile pe care le fac cu prilejul Sărbătorilor de Iarnă. Bucate alese, muzică românescă şi bulgărească, băuturi tocmai bune să încălzească sufletul în perioada de frig şi veselie cât mai multă, acestea sunt doar câteva dintre răsfăţurile de care se vor bucura românii care ajung pe litoralul bulgăresc sau în staţiunile montane ale Bulgariei, spun reprezentaţii IRI Travel.Majoritatea hotelurilor deschise la Marea Neagră pe plajele vecinilor de la sud sunt de 4 sau de 5 stele, iar serviciile pe care aceştia le oferă sunt pe măsură."Pachetele pe care le oferă IRI Travel sunt pentru 3 nopţi, între 30 decembrie 2019 şi 2 ianuarie 2020 şi oferă cazare în hoteluri de 4 şi 5 stele, în regim de all inclusive sau demipensiune. Preţurile ofertelor noastre pornesc de la 170 de euro de persoană pentru întreg sejurul, în funcţie de staţiunea şi hotelul alese. Dacă ar fi să le comparăm cu preţurile pe care le veţi găsi pe Valea Prahovei sau în alte zone ale României, acestea sunt de 2-3 ori mai mici. Un plus constă în faptul că la hotelurile de 5 stele turiştii se vor delecta cu feluri de mâncare pregătite de unii dintre cei mai cunoscuţi chefi ai Bulgariei", a declarat Lucian Bădîrcea, CEO IRI Travel.Spre exemplu, Flamingo Grand Hotel & Spa 5 stele lasă turiştii pe mâinile iscusite ale renumiţilor chefi bulgari Ivan Georgiev şi Martin Ekzarhov şi echipele acestora. Pachetul costă 255 de euro de persoană pentru trei nopţi de cazare în Studio Deluxe în regim de demipensiune. Cina de Revelion va avea 5 feluri de mâncare. Turiştii vor avea acces la piscina interioară, saună baie de aburi şi altele, iar pentru serviciile spa vor avea reducere de 20%.La hotel Maritim Blue Paradise 5 stele, chefii care se vor ocupa de bunăstarea turiştilor vor fi Hristo Uzunov and Zhivko Stoyanov şi echipele lor."Distracţia va fi asigurată de trupe de animaţie special angajate pentru această ocazie, astfel încât să facă şi şederea celor mici mult mai plăcută, dar să şi ofere un moment de relaxare pentru părinţi. Mai mult, toate hotelurile au pregătite spaţii special amenajate pentru sporturi indoors, locuri de joacă pentru copii şi piscine interioare", a mai spus Lucian Bădîrcea.La hotel Primasol Ralitsa Superior 4 stele (All inclusive) din Albena, muzica va fi asigurată de o formaţie românească în noaptea de Revelion, iar pe durata sejurului atât cei mari cât şi cei mici se vor bucura de spectacole live. Tot pe 31 decembrie, dar la prânz, invitaţii vor avea parte de o masă festivă, iar în restul timpului se pot relaxa la piscina interioară a hotelului sau pot merge la Spa unde au reducere de 30% din preţurile obişnuite."Şi anul acesta ne-am pregătit temeinic pentru venirea turiştilor români de Crăciun. Pentru sfintele Sărbători avem bucate atât tradiţionale cât şi româneşti pentru ca turiştii noştri să nu simtă dorul de casă. De fapt, să se simtă ca acasă. Iar pentru trecerea dintre ani, hotelurile noastre au angajat trupe locale gata să fure inimile clienţilor pe ritmuri populare. Îi aşteptăm pe cei care doresc să ne treacă pragul cu băuturi alese special pregătite pentru ei. Pachetul nostru costă 225 de euro de persoană pentru un sejur de 3 nopţi în cameră cu vedere la parc, în regim All Inclusive. În acest pachet este inclusă şi o cină specială de Revelion", a declarat Anton Gherasimov, manager hotel Berlin Golden Beach.Pentru Revelion, un sejur în perioada 30 decembrie - 2 ianuarie, la Hotel St. Ivan Rilski 4 stele în Bansko, pleacă de la 291 de euro/persoană/sejur de 3 nopţi şi cazare în cameră dublă standard cu mic dejun şi cina de Revelion incluse, dar poate ajunge şi la 330 euro de persoană, cazare în cameră dublă standard cu demipensiune şi cina de Revelion.De asemenea, în Albena, la Hotel Maritim Paradise Blue 5 stele, un român trebuie să scoată din buzunare 307 euro/persoană, pentru un sejur de trei nopţi, cu cazare în cameră Dublă Deluxe Sea View cu demipensiune şi cină de Revelion sau chiar mai puţin dacă alege Hotel Flamingo Grand 5 stele, respectiv 255 de euro/persoană, cazare în Studio Deluxe cu demipensiune şi cină de Revelion.În staţiunea Sunny Beach, Hotelul Best Western Premium Inn 4 stele propune pentru trei nopţi, în perioada 30 decembrie - 2 ianuarie 2020, un tarif de 170 de euro/persoană, cazare în Dubla Standard cu All Inclusive şi Cină de Revelion.Pentru cei care nu au transport spre staţiunile din Bulgaria IRI Travel vine cu o ofertă dus-întors de persoană pentru cursele de autocar, respectiv 40 de euro/adult, 35 euro/copil 2- 6,99 ani, în timp ce copiii 0-2 ani au gratuitate, dar nu beneficiază de loc în autocar. Plecarea se face din Gara de Nord în data de 30 decembrie 2019, iar returul din staţiuni pe 2 ianuarie 2020.*** În ultimii ani, trendul a fost ca turiştii să se orienteze către destinaţii însorite. Vor plajă, relaxare, servicii superioare, aşa că pentru finalul de an şi ianuarie sunt la mare căutare destinaţiile exotice, Thailanda, Egipt, Dubai, afirmă şi directorul de marketing al Cocktail Holidays, Maria Goicea."Pentru noi, Cocktail Holidays, destinaţia vedetă a acestui sfârşit de an a fost Egipt, deoarece foarte mulţi turişti au ales o vacanţă de Crăciun sau de Revelion în Hurghada, Sharm el Sheikh sau un circuit plus minisejur în ţara faraonilor. De altfel, în ultimii ani, a devenit tradiţie pentru turiştii noştri o vacanţă în Egipt. Pentru Revelion locurile la avion pentru plecările din Bucureşti s-au epuizat deja. Mai avem doar câteva locuri pentru plecarea din Cluj", a precizat Goicea.Potrivit acesteia, tarifele încep de la 755 eur/pers pentru un Sejur de 7 nopţi la un hotel de 4 stele cu all inclusive, cina festivă Revelion, transport cursă charter, transfer de grup aeroport/hotel/aeroport, taxe de aeroport, asistenţa turistică în limba română, asigurarea medicală şi STORNO - Cocktail Travel Protection indiferent de vârstă şi, ca bonus, transfer intern de grup din diverse oraşe ale ţării către aeroport."Mai avem şi câteva locuri disponibile pentru plecarea de Crăciun, din Bucureşti: tarifele încep de la 537 eur/pers hotel 4 stele cu all Inclusive, transport cursă charter, transfer de grup aeroport/hotel /aeroport, taxe de aeroport, asistenţă turistică în limba română, asigurarea medicală şi STORNO - Cocktail Travel Protection indiferent de vârstă şi bonus: Transfer din diverse oraşe din ţară către Aeroportul Otopeni", a subliniat reprezentanta agenţiei de turism.Cocktail Holidays a avut şi pachete pentru destinaţii precum Dubai, unde nu mai sunt însă locuri disponibile de Revelion. De altfel, cel mai scump pachet vândut pentru sărbători a fost în Dubai şi a costat 8.725 de euro, pentru cazare hotel 5 stele Deluxe, cazare şapte nopţi cu mic dejun, cina festivă de Revelion, zbor Fly Dubai Bucureşti - Dubai, transfer privat, asigurare medicală şi storno.***Daniela Toncu, director de leisure la agenţia Happy Tour, a declarat că pentru Crăciun, pe lângă vacanţele interne în Maramureş, Bucovina şi staţiunile montane, turiştii au optat şi pentru destinaţii pentru copii, precum Laponia sau Disneyland Paris."Dacă vorbim despre Crăciun, bineînţeles, pe lângă tradiţionalele vacanţe interne, în Maramureş şi Bucovina, sau în staţiunile montane, turiştii s-au orientat către destinaţii pentru copii, cum sunt Laponia şi Disneyland Paris. Pentru că exista chartere către Ţara lui Moş Crăciun, părinţii au ales să dea curs solicitărilor copiilor şi, chiar dacă este o vacanţă costisitoare, este cel mai bun moment pentru a o efectua. Am avut turişti anul acesta care au ales Laponia, preţul pentru o familie, cu 2 copii, fiind de aproximativ 7.700 de euro, cu demipensiune. Cum la Disneyland Paris, de la începutul lui ianuarie şi până în mai este Frozen Celebration, inspirat din legenda Frozen, am avut multe solicitări încă de la început de decembrie pentru astfel de pachete. Având o ofertă foarte bună, cu demipensiune inclusă, de la 1.005 euro 2 adulţi şi un copil, 3 nopţi, 4 zile de intrare în ambele parcuri (fără bilet de avion), cererea a fost mare", a explicat Toncu.Ea a precizat că, pentru Revelion, s-a optat pentru destinaţii însorite, precum Dubai, Oman, Cancun, Republica Dominicană, pachete căutate în special de cei care lucrează foarte mult în timpul anului, iar pentru Revelion vor doar relaxare la soare. Tarifele pornesc de la 1.500 -2.000 de euro de persoană pentru 7 nopţi, în funcţie de destinaţie."Sunt şi turişti care vor să fie de Revelion pe pârtie, aşa că am avut cerere şi pentru principalele staţiuni de schi din Austria, Franţa şi Elveţia. Având ski pass-uri incluse, tarifele pornesc de la 1.000 de euro de persoană, cu transport cu avionul şi cazare la 4 stele", a mai spus reprezentanta Happy Tour.AGERPRES/(autor: Adrian Ţone, Mariana Nica, editor: Nicoleta Gherasi, editor online: Andreea Lăzăroiu)