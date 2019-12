Horoscop zilnic: Horoscopul zilei de 16 decembrie 2019. Vărsătorii pot avea probleme cu autoritățile

11:50

Toată lumea îl știe pe Florin iersic, dar puțini sunt cei care știu cum arată soția lui, Anna Torok. De-a lungul vieții, Florin Piersic a frânt numeroase inimi, a trăit povești de iubire demne de scenariul unui film de Oscar, iar acum, la 83 de ani, marele actorul o are alături de el pe cea […] The post Cum arată acum actuala soție a lui Florin Piersic appeared first on Cancan.ro.